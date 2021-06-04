Сегодня, 4 июня, в Кыргызстане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения президента страны Садыра Жапарова. В результате один человек погиб и трое пострадали.

Об этом сообщает киргизская служба Радио Азаттык.

По данным пресс-службы президента, данное ДТП произошло в Иссык-Кульской области возле села Ананьево.

В частности, в автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль.

Помимо этого, по предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб сотрудник 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности, также трое пострадали.

Ранее "Страна" сообщала, что кортеж Кличко маскируется под троллейбусы и ездит по полосе для транспорта. Однако неоднократные публикации в СМИ про поведение на дороге автоколонны градоначальника Киева - никак не влияют на манеру езды.

Также напомним, что кортеж премьер-министра Шмыгаля проехал по центру Киева под выключенные светофоры. На обнародованном видео заметно, как полицейские отключили в правительственном квартале четыре светофора и начали регулировать движение автомобильного транспорта самостоятельно.