Компания Facebook заблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в соцсети на два года.

Об этом говорится на странице компании.

"Учитывая серьезность обстоятельств, приведших к отстранению господина Трампа, мы считаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, что заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного новыми протоколами", - заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

Срок блокировки аккаунта Трампа рассчитываться с 7 января 2021 года , в то же время в компании не исключают его продолжения.

"Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продолжим ограничения на время, пока этот риск не исчезнет", - сказали в Facebook.

В свою очередь, Трамп, как передает "Интерфакс-Украина" расценил решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в Instagram как неуважение к более чем 70 млн американцам и покушение на свободу слова.

"Решение Facebook - это оскорбление рекордных 75 млн человек, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года", - говорится в заявлении Трампа.

"Нельзя, чтобы им сошла с рук эта цензура и замалчивание, а мы, в конце концов, победим. Наша страна не может больше терпеть эти злоупотребления!" - добавил он.

Напомним, после беспорядков на Капитолийском холме 6 января, в результате которых погибли пять человек, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа - сначала на 24 часа, затем "на неопределенный срок".

Как сообщалось, Трамп закрыл блог на своем сайте, чтобы вернуться к предвыборной кампании.