Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый вопрос, который может быть вынесен на всеукраинский референдум. Это вопрос о статусе олигархов.

Об этом глава государства сказал в своем обращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны, состоявшегося 4 июня.

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним", - сказал Зеленский.

По его словам, "закон об олигархах стал главным вопросом не только заседания СНБО, но и прошедшей недели", так как в парламент был внесен проект закона о статусе олагирхов.

"Этот законопроект - только первый шаг. Это - создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию… Этот законопроект - первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И - да - этого больше не будет", - заверил Зеленский.

Глава государства также обратился к представителям крупного бизнеса.

"Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто - по правилам. Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не откаты, который финансирует благотворительные проекты, а не группку чиновников, депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так - милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, окажется вне игры", - сказал президент.

Кроме того, он признался, что "не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации".

"Если бы мы знали, пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов", - сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил критиков закона об олигархах.

"Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами или на олигархов, или под олигархами, а, следовательно, точно знаете все недостатки закона будучи, как говорится глубоко в материале", - подытожил президент.

Ранее "Страна" писала о главных решениях очередного заседания СНБО 4 июня.

Также мы сообщали, что на СНБО во время обсуждения закона об олигархах выступил приближенный к Ринату Ахметову Михаил Саакашвили.