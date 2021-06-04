В компании - операторе проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG подтвердили заявление президента России Владимира Путина о достройке первой нитки трубопровода. В компании сказали, что укладка нитки была завершена в пятницу, 4 июня.

Об этом оператор строительства сказал ТАСС.

В Nord Stream 2 AG добавили, что участки газопровода осталось еще соединить. А после этого будет начата пуско-наладка.

"Сегодня завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются", - говорится в сообщении компании.

Как писала "Страна", 3 июня российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток - 2" могут достроить до конца 2021 года. На данный момент осталось проложить около 100 километров ветки.

Также мы рассказывали, что со следующей недели объекты строящегося магистрального газопровода "Северный поток - 2" в Ленинградской области начнут работу в тестовом режиме.