В Министерстве здравоохранения развенчали мифы о ношении медицинских масок, которые пугают некоторых украинцев.

Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Маски за последние полтора года стали для нас привычным атрибутом. Без маски не зайдешь в помещение, не воспользуешься общественным транспортом. И такие ограничения понятны — маски уменьшают риск передачи коронавирус. Однако есть и те, кто не хочет носить маски. Потому что боятся отравиться углекислым газом, повторно инфицировать сами себя, повредить кожу лица", - говорится в сообщении.

Как успокоили в Минздраве, ношение масок не приведет к нехватке кислорода или отравлению углекислым газом. Однако нужно убедиться, что маска плотно прилегает и человек может нормального дышать. Влажные маски нужно менять.

Кроме того, как пишут в МОЗ, избежать повреждения кожи во время длительного ношения маски можно, придерживаясь базовых правил:

не надевайте повторно одноразовую маску. Многоразовую маску стирайте после ношения

выбирайте удобную маску, которая не раздражает лицо

увлажняйте сухую кожу

каждые 4 часа старайтесь на 15 минут снимать маску. Делайте это, когда рядом нет других людей

"Не забывайте, что ношение маски защищает не только вас, но и людей вокруг. Относитесь ответственно к своему и их здоровью", - подытожили в Минздраве.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове спецназовцы вышвырнули из магазина покупателя без маски.

Также сообщалось, что в Ровно иностранка укусила полицейского, который потребовал, чтобы она надела маску.