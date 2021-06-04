Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, отдали бы российские власти приказ посадить иностранный самолет на территории РФ, если бы знали, что на борту находится находящийся в розыске человек.

"Стала ли бы Россия принимать меры по посадке воздушного судна, следовавшего, например, из Лондона в Таиланд, если бы на его борту был разыскиваемый человек", - спросил президента РФ модератор сессии Петербургского международного экономического форума Стас Натанзон.

"Не скажу", - сказал Путин после некоторых раздумий.





Отметим, что такой вопрос был задан на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая внужденно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о заминировании.

Путин по этому поводу уже прямо заявил, что российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске.

Бомбу в самолете не нашли, но спецслужбы задержали находящегося на его борту белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Ранее "Страна" писала о том, что Протасевич признал свою вину в организации массовых беспорядков в Беларуси.

Также мы сообщали, что Верховная Рада осудила Беларусь за задержание Романа Протасевича и призвала немедленно освободить оппозиционера.