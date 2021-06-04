Компания "Vodafone Украина" составила рейтинг использования мессенджеров и соцсетей в городах и областях Украины за первые пять месяцев 2021 года.

Об сообщила пресс-служба мобильного оператора в пятницу, 4 июня.

"По сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года показатели среднего месячного удельного объема трафика на одного пользователя (МБ/чел.) несколько уменьшились, что обусловлено "размытием" статистики вследствие общего роста количества пользователей всех указанных сервисов", - говорится в сообщении.

Так, наибольший трафик Facebook за указанный период зафиксирован в Черниговской области (1037 МБ/чел.). Самые активные пользователи Instagram проживают в Ровенской области и создают трафик 2917 МБ/чел.

Житомирская и Черкасская области достигли наибольших среди областей показателей среднего месячного удельного объема трафика в YouTube (3839 МБ/чел.) и Likee (767 МБ/чел) соответственно.

Чемпионом по TikTok стала Винницкая область, продемонстрировав показатель трафика 2112 МБ/чел.

Самый большой трафик Telegram (844 МБ/чел) создавали жители Хмельницкой области.

В Одесской области пользователи предпочитают больше всего Viber (118 МБ/чел), в Херсонской - Whatsapp (98 МБ/чел).

При этом наиболее активные пользователи сервиса Snapchat живут в Волынской области с показателем 46 МБ/чел.

Рейтинг составлялся по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, который проживает в данном регионе. Для максимального снижения погрешности специалисты исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей каждой соцсети или мессенджера.

Напомним, ранее мы писали, что Рада обязала Google, Facebook и Netflix платить НДС в Украине.

Также сообщалось, что Твиттер ввел платную подписку. Она позволит временно удалять твиты.