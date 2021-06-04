В субботу, 5 июня, циклон, который сдвинулся с Приазовье за ​​пределы страны, все равно будет "закидывать" дожди в восточные области Украины и в близлежащие центральные и юго-восточные регионы. А в областях, соседствующих с Карпатами, дожди повлечет атмосферный фронт с запада. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



"На Волыни, в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской существенных осадков не ожидается.

6 июня рассчитывайте на периодические дожди практически повсеместно в Украине. Местами к дождям присоединится гроза и шквал", - предупреждает синоптик.

По данным Диденко, температура воздуха в субботу и воскресенье обещает быть комфортной, в дневные часы +18-23 градуса. Но 5 июня в восточной части может быть немного свежее - до +15-19 градусов.

"В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, 6 июня - больше. Если собираетесь за город на оба дня - от дождя возьмите что-то обязательно. В столице на выходных будет приятно тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня около + 20-ти градусов", - пишет синоптик.

А вот в понедельник стоит ожидать снова нашествие дождей.

Ранее "Страна" писала о том, что ночной ливень в Мариуполе затопил жилые многоэтажки и смыл огороды.

Также мы сообщали, что в субботу дожди пройдут по западу и востоку Украины.