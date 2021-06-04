Вести реестр олигархов в Украине после принятия соответствующее законопроекта будет Совет национальной безопасности и обороны, так как составители списка не нуждаются в контролирующем органе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"Необходимости создавать дополнительные контролирующие институции над теми, кто будет составлять список олигархов, нет. Я не знаю, для чего они нужны. У нас есть СНБО, в который на сегодня входит 23 человека", - сказал Данилов, отвечая на вопрос, как будут формироваться списки олигархов и насколько большая здесь может быть коррупционная составляющая ввиду того, что спикер парламента Дмитрий Разумков говорил о необходимости создания дополнительных контролирующих органов над теми, кто будет составлять такой список олигархов.

По его словам, "СНБО будет вести реестр олигархов". В то же время, по его словам, "прежде всего, необходимо дождаться самого списка олигархов". "Он будет публичный и заседание СНБО по нему тоже будет публичным", - сказал он.

Также Данилов заявил, что в "в законопроекте об олигархах четко определено, кто может подать на заседание СНБО перечень лиц, которых, как он считает, можно относить к олигархам". "Просто так попасть в этот перечень невозможно. Должна быть проведена определенная проверка, должны быть определенные аргументы, почему именно этот человек находится в списке олигархов. Если вы считаете, что можно взять любого человека с улицы и сказать, что это олигарх, то вы ошибаетесь. Есть процедура и она очень непростая", - сказал секретарь СНБО.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны, когда будет готовить соответствующие документы, должен иметь 100% уверенности и доказательства, что тот или иной человек имеет отношение к олигархам", - подытожил Данилов.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у законопроекта президента Зеленского об олигархах правильная идея, но заниматься вопросами составления реестра должен отдельный орган, а не СНБО.

Как сообщалось, сегодня на СНБО во время обсуждения закона об олигархах выступил приближенный к Ахметову Саакашвили.