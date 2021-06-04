Президент Украины Владимир Зеленский включил своим указом в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко.

Об этом завил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Сегодня президент Украины указом ввел первого вице-премьер-министра - министра экономики господина Любченко в состав, он точно так же с сегодняшнего дня является членом Совета национальной безопасности и обороны", - рассказал Данилов.

По его словам, Любченко заменит в составе Совета Игоря Петрашко, который был уволен с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства 18 мая.

Текст указа №227/2021 об изменениях в составе СНБО был обнародован на сайте президента Украины 4 июня.

Напомним, в пятницу, 4 июня, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. О его итогах на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. "Страна" подробно расписала, что сегодня обсуждали на заседании СНБО.

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