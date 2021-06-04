Президент Российской Федерации Владимир Путин не беспокоится о том, что его могут заблокировать в социальных сетях из-за его слов о штурме Капитолия, который произошел в США в марте.

Об этом Путин рассказал во время международного экономического форума в пятницу, 4 июня.

В ходе форума российского лидера спросили о том, что слова Путина о событиях в американском Капитолии могли быть расценены как поддержка нападавших и стать причиной блокировки сайта Кремля.

"Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это (нападение на Капитолий - Ред.) хорошо, во-вторых, я не даю оценок самому событию. Я говорю о том, что за этим последовало...А в-третьих, плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует", - заявил Путин.

"Для меня важнее другое - доверие российского народа в том качестве, в котором я нахожусь", - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин прокомментировал задержание Романа Протасевича в Минске, российский лидер заявил, что не знает и не хочет знать кто он такой.

Также "страна" сообщала, что Путин поручил правительству России организовать возможность для иностранных граждан приезжать в РФ и вакцинироваться от коронавируса на платной основе.