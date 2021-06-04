Украина отвергла предложение Ирана, который согласился компенсировать украинским семьям погибших в катастрофе МАУ под Тегераном 150 тыс. долларов за каждого погибшего.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

По его словам, вопрос выплаты компенсаций является важным элементом процесса обеспечения справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников.

В то же время он добавил, что определению объема компенсаций должно предшествовать установление всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.

"Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением", - сказал Николенко.

Также он заявил, что Украина ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, которые были достигнуты в рамках третьего раунда консультаций 2-4 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.

Напомним, на этой неделе в Киев прибыла иранская делегация для переговоров по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Сегодня сообщалось, что Тегеран согласился выплатить компенсации всем сторонам, которые пострадали в результате катастрофы самолета МАУ. Однако, как будут происходить выплаты будет объявлено позже.