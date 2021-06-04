В субботу, 5 июня, на большей части Украины ожидается переменно облачная погода без осадков. В ближайшие сутки в восточных регионах, в Сумской и Днепропетровской областях, а также в Карпатском регионе небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха +8-14 градусов. В дневные часы +​​17-23, на юге Одесской области до +26 градусов. Ветер ожидается северо-западный, в юго-восточной части - юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 5 июня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +11-13, днем +20-22 градуса.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань считает, что лето будет жарким, но частыми гостями будут дожди и грозы. "Страна" публиковала прогноз погоды в Украине на летние месяцы от разных синоптиков.

Ранее "Страна" писала о том, что ночью в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков, ливень затопил жилые многоэтажки и смыл огороды.

Также мы сообщали, что после проливных дождей в мае Украина может потерять до 80 процентов урожая черешни.