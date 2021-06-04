Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые 20 долгожителей элитных государственных дач в Конча-Заспе и Пуща-Водице уже собирают свои вещи и выселяются.

В этом списке также есть трижды Генпрокурор Украины Святослав Пискун.

В комментарии "Стране" Пискун сообщил, что он съехал с государственной дачи ещё вначале мая.

"Я переехал ещё где-то 3-5 мая. После того, когда сказали, что цена будет подыматься, я уже перестал там жить. Потому что я не хотел платить такие большие деньги непонятно за что. Я начал собираться и не платил один месяц за аренду. Потом начал разбираться по поводу оплаты, почему так дорого. Потом пришло распоряжение директора, что со мной в одностороннем порядке разорвали договор за неуплату. Я сказал: "Ну, до свидания". Вначале цена была 5-7 тысяч гривен, потом чуть позже 20.000 гривен, а потом они поставили 85.000 гривен. Это без оплаты коммунальных услуг. Друзья мне предоставили свою дачу там недалеко, я пока переехал, так как куда-то ж вещи надо было вывозить. А потом буду думать", — заявил Пискун, добавив, что данное решение бесполезно оценивать.

"Также как и вы, как и я, и тысячи других людей оцениваю. В одностороннем порядке договора аренды не разрываются. Есть судебный порядок", — сказал Пискун.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский итоги заседания СНБО. Среди них была проверка госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начала пользоваться ряд непонятных лиц.

Позже СНБО провел проверку того, кто распоряжается госдачами в Конча-Заспе и Пуще-Водицы.

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена тех, кто уже выселяется из госдач под Киевом.