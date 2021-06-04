Германия и Франция отказались предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого последовали нападение на Грузию и российская аннексия Крыма. Об этом напомнил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания.

Он объяснил такой шаг Германии и Франции их заинтересованностью в сотрудничестве с РФ, поскольку они являются политическими и экономическими партнерами России.

"И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", - заявил Данилов.

Также он добавил, что недостаточно одной лишь обеспокоенности в случае, если одна страна нарушает границы другой.

Отметим, что Франция и Германия вместе с Украиной и Россией входят в Нормандский формат, который занимается вопросами Донбасса.

Ранее "Страна" писала о том, что Германия и Франция заявили об обеспокоенности наращиванием российских войск на границах Украины.

Также мы сообщали, что Франция и Германия заявили, что по Донбассу важно выполнить парижские договоренности.