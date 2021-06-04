"Стране" стали известны подробности собеседования в Офисе президента на должность пресс-секретаря, результаты которого, как мы уже писали, будут обнародованы в ближайшее время.

Отбор состоял из нескольких этапов. На первом кандидат встречался и проходил собеседование с Михаилом Подоляком, советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

На втором этапе необходимо было прочитать текст на камеру.

"Как дальше распоряжаются этим видео, не знаю, но видимо, так проверяют, может ли человек быть не только пресс-секретарем, но и спикером, то есть общаться с журналистами и сообщать итоги закрытых мероприятий с участием президента. По собеседованию я сделал вывод, что им нужен пресс-секретарь, который будет четко артикулировать позицию президента, без своего мнения, выпячивания личности, амбиций участвовать в ток-шоу, раздавать персональные интервью. Такой себе 100-процентный голос Зеленского. Им нужен человек, который наладит регулярную бесконфликтную коммуникацию с журналистами любых изданий. То есть это должен быть анти-Мендель. Или даже точнее - Песков "на минималках" (Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России, который постоянно проводит брифинги для журналистов, комментируя позицию Кремля по тем или иным вопросам - Ред.)", - сообщил "Стране" од ин из претендентов, который участвовал в отборе.

На третьем этапе кандидатам нужно было смоделировать ответ на некий непростой вопрос. Например, прокомментировать инцидент с посадкой самолета в Минске, вероятность баллотирования Зеленского на второй срок. Или ответить, почему Офис президента не помогает бизнесу в карантин.

По словам источника "Страны", собеседования на должность пресс-секретаря прошли 15 человек.

При этом, как сказал наш собеседник, в ходе отбора преимущество отдавалось мужчинам. К ним меньше претензий по стилю и выдвигаются более простые требования к дресс-коду, а соответственно, ниже риск попадания в скандалы с имиджем, как было с Мендель.

Интересный нюанс: по новой концепции, пресс-секретарь теперь не будет комментировать негативные темы или провалы Офиса президента. Акцент сдвинется на позитив и достижения Зеленского. Негативные новости будет комментировать Михаил Подоляк.

Напомним, в конце апреля Юлия Мендель написала заявление об отставке. В Офисе президента назвали три причины ее увольнения: жесткий график работы, большое количество хейта и то, что уровень Мендель "перешел на ступеньку выше".