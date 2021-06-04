Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не участвовали в посадке самолет в Минске и кто такой бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич, он не знает.

Об этом Путин рассказал во время международного экономического форума в пятницу, 4 июня.

На вопрос об отношении к инциденту с посадкой самолета в Минске Владимир Путин заявил, что не хочет давать оценочные суждения и уточнил, что российские спецслужбы не имеют отношения к инциденту.

"Я его знать не знаю и знать не хочу, пускай он (Роман Протасевич - Ред.) там делает что хочет - борется с режимом Лукашенко...", - сказал Путин.

После этого ему задали вопрос, что если бы в самолете из Лондона в Таиланд направлялся самолет с разыскиваемым в России человеком на борту, заставила бы его РФ совершить принудительную посадку (такое перелет осуществляется через воздушное пространство России).

"Не скажу!" - сказал российский лидер.

Путин о посадке самолета с 3:00:00

Напомним, 23 мая в Минске совершил посадку самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, из обоих задержали.

С тех пор Протасевич находится в СИЗО, 3 июня белорусский телеканал выпустил с ним интервью.