Украинские спецслужбы проверят всех 134 граждан Украины, которые находится под санкциями США. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

"Мы получили поручение от президента, выяснить, кто из граждан Украины находится под санкциями США, что это за граждане и на основании чего они там оказались", - сообщил Данилов.

По его словам, в США есть несколько институтов, которые вводят санкции в отношении граждан других стран и одна из них - Минфин.

"Сейчас под санкциями Минфина находятся 130 граждан Украины, сейчас проверяется МВД, когда они стали гражданами Украины, какие у них есть для этого основания и документы, кроме того, есть отдельный перечень, еще четыре гражданина, которые по другой институции, от Госдепа, получили санкции", - добавил Данилов.

Также он сообщил, что СНБО поручил СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки проверить всю информацию о всех 134 украинцах, попавших под санкции США. Будет выяснено, на основании чего ввели санкции и после этого будут на следующих заседаниях СНБО будут приняты решения в отношении этих граждан. Какие именно решения - Данилов не уточнил.

Ранее "Страна" писала о том, что на СНБО во время обсуждения закона об олигархах выступил приближенный к Ахметову Саакашвили.

Также мы сообщали, что Данилов уверяет, что в Украине не осталось "воров в законе".