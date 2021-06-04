На еврейском кладбище на окраине Ужгорода неизвестные вандалы разгромили надгробия. Всего на кладбище находилось 60 мацев (еврейских могильных памятников в виде стоячего камня - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины.

Инцидент произошел в четверг, 3 июня, во второй половине дня. После подсчета выяснилось, что от вандалов пострадало десять надгробий. Всего на этом кладбище находилось 60 мацев, самая старейшая датируется 1855 годом. Объединённая еврейская община Украины обратилась с заявлением в ГУНП Закарпатской области.

"К слову, месяц назад надгробные камни были разрушены на Старом еврейском кладбище Ужгорода по улице Котляревского", - напомнили в сообщении.

Напомним, в Винницкой области двое 14-летних школьников разбили восемь памятников на кладбище. В связи с вандализмом открыто уголовное дело по факту надругательства над могилами. Однако, учитывая возраст вандалов, скорее всего к ним будут применены воспитательные меры.

Также "Страна" сообщала, что на сельском кладбище под Николаевом вандалы разгромили около сотни могил. Следователи открыли уголовное производство.