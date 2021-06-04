На Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций (ВСЦИРО) призвали Верховную Раду отклонить законопроект №5488, который уточняет понятие нетерпимости в административном и уголовном кодексах Украины.

Об этом говорится на сайте Совета.

В церквях обеспокоены продвижением гендерной идеологии в украинском законодательстве. В частности, из-за попыток ввести идеологически-медицинских понятий "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

"В качестве примера, согласно предлагаемой статьи дискриминацией может быть признан отказ в трудоустройстве в религиозной организации лицам с неестественной сексуальной ориентацией, поскольку такое поведение согласно доктрин различных конфессий признается греховным и недопустимым для церковнослужителей", - говорится в заявлении.

Кроме того, ВСЦИРО не согласен с тем, что дискриминацией может быть признана невозможность рукоположения женщин в священники и епископы, которое является невозможным в большинстве церквей.

По мнению представителей церкви, такие изменения несут угрозу свободе слова и свободе выражения взглядов.

"Участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, которые будут критиковать однополые отношения и партнерства как аморальные, греховные и призывать к ограничению пропаганды такого неестественного, развращенного образа жизни, а также будут выступать против расширения прав людей (в частности, в сфере усыновления и супружеских отношений ), окажутся под угрозой преследования и взыскания крупных штрафов только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений", - считает Совет церквей.

Также в заявлении предупреждается, что принятие законопроекта может спровоцировать "возмущение миллионов верующих", которые "не воспринимают навязывание украинскому обществу гендерной идеологии".

Напомним, в конце мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о наказании за дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества, а также по признаку расы, возраста и языка. Инициатором документа выступил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" подробно писала о том, кого Кабмин предлагает сажать в тюрьму за дискриминацию в соответствии с этим документом.