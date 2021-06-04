На территории Украины сегодня не осталось ни одного "вора в законе". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания СНБО.

"С начала года на территории Украины было 34 "вора в законе". На сегодняшний день их есть ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами, в нашей стране нет", - заявил Данилов.

По его словам, Нацполиция отрабатывает решение СНБО о санкциях в отношении других людей с "титулами" в преступной среде.

"Если вы помните, у нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились в Украине и попали под наши санкции. Сегодня из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. Еще 36 уже отправились по месту своего желания, и 33 находятся под следствием", - заявил Данилов.

Напомним, на заседании СНБО 14 мая ввели персональные ограничения против сотен воров в законе. Кроме того, были рассмотрены неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты Украины в киберпространстве и создания кибервойск Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что на сегодняшнем заседании СНБО обсуждали выселения из госдач и проверка украинцев под санкциями США.

Также мы сообщали, что Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе.