На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 4 июня, обсуждался закон об олигархах, инициированный президентов Владимиром Зеленским.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания Совета.

По его словам, докладывал по законопроекту заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

В свою очередь, президент Зеленский заявил на заседании о необходимости принять закон как можно скорее.

При этом по теме антиолигархического закона на СНБО выступил экс-президент Грузии, а сейчас глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, которого тесно связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обнародование законопроекта об олигархах. 2 июня документ внесли в Верховную Раду Украины.

3 июня на сайте Верховной Рады появился полный текст законопроекта об олигархах.

Ранее "Страна" подробно писала, что меняет в украинской политике закон Зеленского об олигархах и примет ли его Рада. Понятие "олигарх" в нем обозначается как лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни.