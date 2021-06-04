Украина могла бы получать 4-5 миллиардов долларов от России за транзит газа в Европу, но сама виновата в том, что получает лишь 1,5 миллиарда. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), передает Лента.ру.

По словам Путина, еще при президенте Леониде Кучме был готов меморандум о создании консорциума по развитию газотранспортной системы Украины. Однако после прихода к власти Виктора Ющенко все договоренности обнулились, а затем возникла ситуация, когда поставки были остановлены.

Президент РФ считает, что украинские власти "сами все сломали". Он напомнил, что у стран есть контракт на прокачку 40 миллиардов кубометров в год, однако и после его завершения Россия готова использовать украинскую систему.

По мнению Путина, за десять лет поставки в Европу российского газа вырастут на четверть, то есть еще на 50 миллиардов кубометров в год. Таким образом, ГТС Украины вполне может быть востребована. Он заверил, что Москва готова и хочет поставлять газ через Украину, но для этого нужна добрая воля Киева, под которой Путин подразумевает получение денег не для развития украинской армии и решения с ее помощью национальных проблем, а для подъема украинской экономики и работы с людьми.

Также Путин напомнил, что газ для украинского населения в шесть раз дороже, чем в России, и в три раза, чем в Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин пообещал не прекращать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", который, по его словам, достроят через 1,5-2 месяца.

Также мы сообщали, что Путин объявил о скором старте вакционного туризма в Россию.