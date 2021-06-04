Организатор скандальной ню-фотосессии в Дубае, которая привела к арестам и депортациям, Виталий Гречин выставил на аукцион видео с обнаженными моделями, снятое за пару секунд до их выхода на балкон.

Об этом сообщает Daily Star.

"Это видео никогда не публиковалось, поэтому его видел только нынешний владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", – сказал Гречин.

По его словам, на 26-секундное видео, которое он продает на онлайн-аукционе, сняты последние мгновения до скандального инцидента. Полученные на торгах средства он собирается потратить на покрытие штрафов и судебных издержек за освобождение его самого, бизнесмена Алексея Концова и девушек.

Напомним, в начале апреля в Дубае задержали девушек, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе, многие среди них были украинками. Организовал сьемку Виталий Гречин, о котором подробно писала "Страна". В нашем распоряжении также оказалось видео (18+), на котором запечатлено как именно он проводил время с девушками.

После инцидента девушки столкнулись с неприятными последствия, одну из них изнасиловали после возвращения в Днепр.

Также "Страна" сообщала, что в Турции произошел похожий скандал - за массовую голую фотосессию на яхте задержали украинок.