На заседании в пятницу, 4 июня, СНБО обсуждал вопросы выселения людей с госдач, которые там, по мнению совета, не имеют права проживать. 2й человек уже "находится в процессе выселения".

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В числе тех, кого выселяют из госдач, - экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-глава Минздрава Раиса Богатырева, бывший генпрокурор Святослав Пискун, экс-глава Минюста Александр Лавринович.

Полный список:

Панасюк Елена Викторовна, Зубко Людмила Николаевна, Ивченко Виктор Анатольевич, Матвиенко Ольга Васильевна, Пискун Святослав Михайлович, Юрченко Сергей Владимирович, бывший руководитель Одесского рыбхоза, Гаврилюк Лидия Михайловна, член семьи Сергея Юрчика, Васюнник Иван Васильевич Лавринович Александр Владимирович, Череп Валерий Иванович, Гайсинский Юрий Александрович, Табачник Дмитрий Владимирович, Петренко Николай Николаевич, Макарьян Давид Борисович, Макарьян Борис Петрович, Папиш Илья Иосифович, Ильин Александр Игоревич, Богатырева Раиса Васильевна, Пискун Святослав Михайлович, Семиноженко Владимир Петрович, Тополов Виктор Семенович.

Напомним, "Страна" писала о том, что еще сегодня обсуждали на заседании СНБО.

Также мы сообщали о том, что, по словам Данилова, проверку жителей госдач проводили по заданию президента Владимира Зеленского. Также он называл точное количество таких дач: в Конча-Заспе - 71 дом, в Пуще Водице - 32 дома.