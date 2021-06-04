Табачник, Богатырева, Пискун и другие. Данилов назвал имена тех, кто уже выселяется из госдач под Киевом
На заседании в пятницу, 4 июня, СНБО обсуждал вопросы выселения людей с госдач, которые там, по мнению совета, не имеют права проживать. 2й человек уже "находится в процессе выселения".
Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В числе тех, кого выселяют из госдач, - экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-глава Минздрава Раиса Богатырева, бывший генпрокурор Святослав Пискун, экс-глава Минюста Александр Лавринович.
Полный список:
- Панасюк Елена Викторовна,
- Зубко Людмила Николаевна,
- Ивченко Виктор Анатольевич,
- Матвиенко Ольга Васильевна,
- Пискун Святослав Михайлович,
- Юрченко Сергей Владимирович, бывший руководитель Одесского рыбхоза,
- Гаврилюк Лидия Михайловна, член семьи Сергея Юрчика,
- Васюнник Иван Васильевич
- Лавринович Александр Владимирович,
- Череп Валерий Иванович,
- Гайсинский Юрий Александрович,
- Табачник Дмитрий Владимирович,
- Петренко Николай Николаевич,
- Макарьян Давид Борисович,
- Макарьян Борис Петрович,
- Папиш Илья Иосифович,
- Ильин Александр Игоревич,
- Богатырева Раиса Васильевна,
- Пискун Святослав Михайлович,
- Семиноженко Владимир Петрович,
- Тополов Виктор Семенович.
Напомним, "Страна" писала о том, что еще сегодня обсуждали на заседании СНБО.
Также мы сообщали о том, что, по словам Данилова, проверку жителей госдач проводили по заданию президента Владимира Зеленского. Также он называл точное количество таких дач: в Конча-Заспе - 71 дом, в Пуще Водице - 32 дома.