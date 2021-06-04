Тегеран согласился выплатить компенсации всем сторонам, которые пострадали в результате катастрофы самолета МАУ. Как будут происходить выплаты будет объявлено позже.

Об этом говорится в заявлении иранского посольства в Украине.

"Правительство Ирана ... взяло на себя гражданскую ответственность за катастрофу и заявило о готовности выплатить компенсации всем семьям погибших в одинаковом объеме, несмотря на гражданство, национальность, место проживания и пол погибших", - заявили в посольстве.

Кроме того, Тегеран согласен компенсировать ущерб авиакомпании МАУ, вызванный потерей гражданского самолета, согласно действующим законодательным нормам.

"Механизм и пути получения этих компенсаций будут сообщены в скором времени", - добавили в дипломатическом представительстве.

Напомним, на этой неделе в Киеве иранская делегация для переговоров по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Как сообщалось, Boeing-737 МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.