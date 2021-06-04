Сегодня у Зеленского провели очередное пятничное заседание СНБО.

Пожалуй, самое скучное из всех - ни на кого не наложили санкций. Хотя ранее ходили слухи, что Совбез собирается заняться санкциями против неких "земельных махинаторов", которые получили в собственность сельхозземлю во время действия моратория.

Но, возможно, решили не распугивать очередными внесудебными расправами потенциальных покупателей земли накануне 1 июля (дата, когда может стартовать продажа земли)

Зато на заседании приняли несколько засекреченных решений. Например, об укреплении нацбезопасности на границе с Крымом, где, к слову, сегодня закрыли пункт пропуска "Чаплинка".

Также в секретном режиме обговорили мероприятия по движению Украины в НАТО. Какие - непонятно, особенно с точки зрения того, что в Альянсе пока не хотят даже обсуждать членство Украины.

Поговорили о ситуации в авиастроении, а также о питьевой воде и Бортнической станции аэрации под Киевом. Зеленский остался недовольным докладом, и вопрос еще раз рассмотрят отдельно.

Обсуждался и вопрос об усилении украинского контингента в Конго. А вот на других темах остановимся чуть подробнее.

Выселение из Конча-Заспы

На Совбезе продолжили решать вопросы выселения из государственных дач. А также частных домовладений в заповедных зонах - речь о тех, кто, по мнению СНБО, не имеет права проживать.

Данилов перечислил фамилии людей, которые уже "находятся в процессе выселения". Там очень много известных личностей.

Дмитрий Табачник - бывший министр образования

Раиса Богатырева - экс-министр здравоохранения

Святослав Пискун - бывший генпрокурор

Владимир Семиноженко - экс-вице-премьер

Виктор Тополов - экс-министр угольной промышленности

Юрий Гайсинский - бывший прокурор Киева и области

Александр Лавринович - экс-министр юстиции

Валерий Череп - бывший нардеп и глава госкомиссии по строительству

Всего в списке "на выселение" двадцать человек.

1 Панасюк Елена Викторовна,

2. Зубко Людмила Николаевна,

3. Ивченко Виктор Анатольевич,

4. Матвиенко Ольга Васильевна,

5. Пискун Святослав Михайлович,

6. Юрченко Сергей Владимирович,

7. Гаврилюк Лидия Михайловна,

8. Васюник Иван Васильевич,

9. Лавринович Александр Владимирович,

10. Череп Валерий Иванович,

11. Гайсинский Юрий Александрович,

12. Табачник Дмитрий Владимирович,

13. Петренко Николай Николаевич,

14. Макарьян Давид Борисович,

15. Макарьян Борис Петрович,

16. Папиж Илья Иосифович,

17. Ильин Александр Игоревич,

18. Богатырева Раиса Васильевна,

19. Семиноженко Владимир Петрович,

20. Тополов Виктор Семенович.

Данилов заявил, что многим из них государство еще и должно денег: от 3 до 11 миллионов гривен. Правда, секретаря СНБО этот факт возмутил. Поэтому, видимо, долги никому возвращать не будут.

В комментарии "Стране" один из "выселенцев", экс-генпрокурор Святослав Пискун сообщил, что он съехал с государственной дачи ещё в начале мая.

"Я переехал ещё где-то 3-5 мая. После того, когда сказали, что цена будет подыматься, я решил съезжать. Потому что я не хотел платить такие большие деньги непонятно за что. Я начал собираться и не платил один месяц за аренду. Потом начал разбираться по поводу отплаты, почему так дорого. Потом пришло распоряжение директора, что со мной в одностороннем порядке разорвали договор за неуплату. Я сказал: "Ну, до свидания". Вначале цена была 5-7 тысяч гривен, потом чуть позже 20.000 гривен, а потом они поставили 85.000 гривен. Это без оплаты коммунальных услуг. Друзья мне предоставили свою дачу там недалеко, я пока переехал, так как куда-то ж вещи надо было вывозить. А потом буду думать", — заявил Пискун.

На вопрос как он оценивает решения СНБО по выселению с дач Пискун сказал:

"Также как и вы, как и я, и тысячи других людей оцениваю. В одностороннем порядке договора аренды не разрываются. Есть судебный порядок".

"Выселение" уголовных авторитетов

Секретарь Совбеза рассказал, что после майского решения СНБО на территории Украины якобы больше нет ни одного вора в законе. На момент наложения санкций их было 17.

Что же до криминальных авторитетов, то тут ситуация сложнее.

По словам Данилова, под санкции попало 113 человек. Сегодня 42 два из них в стадии выдворения, 36 уже уехали и 33 под следствием.

Интересный момент был о четверых бывших бойцах чеченского батальона имени шейха Мансура, которые еще в мае попали в список уголовных авторитетов. Что вызывало возмущение среди ультраправых и сторонников добробатов АТО.

Данилов заявил, что эти люди замешаны в уголовщине - одни уже осуждены, вторые находятся под следствием. То есть он подтвердил данные "Страны" которая уже публиковала преступные биографии этих добровольцев. Детальнее - в материале Чеченский след в списке СНБО.

Санкции США против украинцев

Данилов заявил, что Украина получила от посольства США список украинцев, которые находятся под санкциями американцев. Таковых оказалось 134 человека.

Сейчас СНБО будет проверять, что это за люди, находятся они в Украине или нет. Что с ними будут делать - прозвучало лишь намеком. Так, по словам Данилова, сейчас будут изучаться основания, по которым этим людям предоставили гражданство Украины.

"Сейчас МВД выясняет, когда они стали гражданами Украины, какие у них на это основания и документы... Мы поручили СБУ, Кабмину и Службе внешней разведки по каждому человеку проверить всю информацию, почему из-за чего против них были введены санкции в США для принятия соответствующих решений на следующих заседаниях СНБО", - сказал секретарь.

Это крайне интересный поворот. Получается, что у Зеленского по свистку из США готовы лишать гражданства украинцев, которые не угодили американцам. А также - наложить на них дополнительные санкции.

Судя по всему, в первую очередь эта практика может ударить по тем бывшим регионалам, кто после Майдана уехал в политическую эмиграцию. И сейчас критикует украинскую власть.

Также это угроза лишить украинского гражданства лидеров "ДНР" и "ЛНР". Что может стать новым поводом для отказа вести с "республиками" переговоры, чего требуют Минские соглашения (мол, они больше не украинцы, а оккупанты).

Так, по крайней мере, это могут представлять себе на Банковой.

А вот чего пока точно не стоит ожидать - что гражданство отберут, например, у Игоря Коломойского, который тоже под американскими санкциями с марта 2021 года.