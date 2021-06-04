Европейский Союз, который запретил своим авиакомпаниям летать над Беларусью, принял решение усилить ограничительные меры и ввел запрет белорусским авиаперевозчикам посещать свое воздушное пространство и аэропорты.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС в пятницу, 4 июня.

"Таким образом, государства-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика", - говорится в сообщении.

Как говорится в пресс-релизе, данное решение является продолжением выводов Совета Европы от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, поставившую под угрозу безопасность полетов.

Кроме того, в выводах осуждается задержание белорусскими властями журналиста Романа Пратасевича и Софии Сапеги и содержится призыв к Совету принять необходимые меры, включая дополнительные санкции.

Напомним, после задержания Романа Протасевича в Минске ряд стран ограничил авиасообщение с Беларусью и перестал принимать рейсы "Белавиа".

Также сообщалось, что Беларусь заявила об опасности авиаперелетов над Украиной.