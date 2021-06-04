Генпрокурор Ирина Венедиктова в ближайшее время проведет встречу с активом НСЖУ, где обсудят ход расследования убийства черкасского журналиста Вадима Комарова, которое было совершено два года назад. Об этом в соцсети сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Накануне Дня журналиста команда политического ток-шоу "Право на власть" первый час эфира отдала не праздничной, а важной и трудной теме. Убийства журналистов в Украине. Как приблизить справедливость? .. Перед гостями студии и национальной аудиторией о ходе расследований убийств Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и Олеся Бузины отчитывалась Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова", - говорится в сообщении.

В начале выступления Ирина Венедиктова извинилась перед семьями погибших журналистов за затягивание расследований. Она признала, что тормозит ход следствия большая политика. И если удается установить исполнителей, то заказчики находятся в сферах политической элиты, что является тяжелым вызовом для правоохранительной системы.

"Но у меня к госпоже Венедиктовой был вопрос о безопасности для журналистов в регионах. За убийством Вадима Комарова, очевидно, не стоят национальные политические или бизнес топ-элиты. Почему нет прогресса в расследовании? Почему черкасские журналисты должны чувствовать себя в тревоге, нарушая обличительные местные темы, помня судьбу Вадима? ... Прошло два года - ни подозреваемых, ни исполнителя, ни заказчика ....

Ирина признала, что я "наступил на мозоль". Прогресса в расследовании убийства черкасского журналиста нет. Несмотря на множество экспертиз и усилий правоохранителей", - написал Томиленко и добавил, что он предложит, чтобы на встречу с Венедиктовой, где будут обсуждать хор расследования убийства Комарова, пригласили журналистов из Черкасс.

Напомним, Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая 2019 года. Ночью 20 июня 2019 года он умер, не приходя в сознание. На следующий день журналиста похоронили.

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