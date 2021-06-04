Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газ по украинской трубе не прекратится и после запуска трубопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу, 4 июня.

По его словам, поставки газа в Европу будут расти и в 2021 году могут превысить 200 млрд кубов. В связи с этим перспектива загрузки ГТС Украины в этих условиях сохраняется.

При этом Путин заявил, что в случае нормальных отношений Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа - а не 40 млрд, как сейчас.

"Украина сама виновата в том, что сейчас получает не $3-4 млрд за транзит газа, а $1,5 млрд", - сказал Путин.

Слова российского президента прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Путин даёт понять, что в интересах Украины максимизация поставок российского газа в Европу (и, соответственно минимизация поставок конкурирующего американского газа). В таком случае транзит по украинской ГТС будет сохранен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Путин заявил, что "Северный поток-2" будет полностью готов через 1,5-2 месяца. По его словам, "Газпром" к поставкам готов, поэтому сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора.

Перед этим он сказал, что первая нитка газопровода "Северный потока-2" уже достроена.