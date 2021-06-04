Президент России Владимир Путин, который сегодня заявил о достройке первой нитки "Северного потока-2", заявил, что полностью трубопровод будет готов через 1,5-2 месяца.

Об этом он сказал в ходе выступления на Питерском экономическом форуме в пятницу, 4 июня.

По словам российского президента, "Северный поток-2" будет полностью готов через 1,5-2 месяца. Путин заявил, что "Газпром" к поставкам готов, поэтому сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора.

"Я уже сказал, что линейная часть закончена первой нитки. В течение 1,5-2 месяцев, скорее всего, двух, будет закончена вторая нитка...", - сказал Владимир Путин.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак ранее уже анонсировал, что газопровод могут достроить до конца 2021 года. Сейчас, по его данным, осталось проложить около 100 километров.

Также мы писали о том, что Верховная Рада призывает Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2".

Впрочем, в мае Белый дом уже отказался от санкций против оператора российского трубопровода - компании Nord Stream 2 AG, признав, что трудно помешать завершению "Северного потока-2", который находится на финальной стадии строительства.