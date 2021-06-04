В пятницу, 4 июня, в службе безопасности Украины более трех часов проводили допрос председателя политпартии "Евросолидарность", экс-президента Петра Порошенко по делу о подозрении в государственной измене нардепов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

После допроса Порошенко дал комментарий журналистам.

Порошенко рассказал, что явился на допрос по собственной инициативе. Он попросил своего адвоката в срочном порядке позвонить в СБУ и назначить допрос на ближайшую дату. Допрос продлился более трех часов.

"Я не знаю, почему в 2021 году господин Зеленский поссорился с господином Медведчуком, но в 2019 году все каналы Медведчука...очень живо и очень решительно поддерживали Зеленского во время избирательной компании. Он пользовался абсолютно безоговорочной поддержкой", - заявил экс-президент.

При этом он уточнил, что сегодня можно легко объяснить решение в условиях энергетического кризиса в 2014-2015 году, в условиях оккупации Донбасса, покупать уголь и энергию у России.

"Пусть сейчас Зеленский объяснит почему в 2021 году на миллиарды долларов он покупает энергию и уголь из оккупированных территорий из России. Тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь который добывается в Украине", - сказал Порошенко.

Кроме того он заявил , что "вместо того, чтобы бороться с Путиным Зеленский с утра до вечера борется с Порошенко". При этом по сути допроса он ничего не рассказал, сославшись на то, что завтра об этом расскажут его адвокаты.

Напомним, Порошенко является свидетелем в уголовном деле по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

Порошенко вызывали на допрос в СБУ 27 мая, после его неявки повторно вызвали 31 мая. Как выяснилось, в это время он был на Донбассе.