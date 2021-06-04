Сегодня состоялось заседание в Соломенском районном суде Киева относительно незаконного удерживания экс-судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса.

Как сообщил "Стране" адвокат Чауса Ростислав Кравец, выяснилось, что он никогда не удерживался на территории воинской части №2428 Пограничной службы Украины.

"В связи с этим суд абсолютно правомерно отказал в ходатайстве. Идем дальше по всем возможным местам незаконного содержания Николая Чауса", - сообщил Кравец.

Он уточнил, что защита Чауса подала ходатайства в четыре суда о его незаконном удерживании: по месту нахождения военной части, купившей программу, на которой монтировалось видео-обращение Чауса; по месту нахождения погранслужбы, управления разведки и ещё одной гражданско-военной администрации, покупавшей такую программу.

"Мы направили целый ряд ходатайств в соответствии со ст. 206 УПК по всем судам, в пределах территориальной юрисдикции которых находятся органы государственной власти где могут незаконно удерживать Чауса.

Такие ходатайства направлены в том числе и в отношении Пограничной службы и Министерства обороны Украины.

Надеемся, что лица причастные к незаконному похищению Николая Чауса его вернут в ближайшее время, либо сообщат о его местонахождении, что в дальнейшем может быть принято судом во внимание при определении наказания за незаконные действия", - заявил "Стране" Кравец.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года Чауса похитили. По словам его супруги, бывшего судью выкрали, когда он отвозил ребенка на тренировку.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.

Однако 17 мая пропавший судья Чаус объявился в Telegram, он записал видеообращение, в котором заявил, что его похитили не сейчас, а в 2016 году. Также он пообещал передать правоохранителям информацию о высокопоставленных людях, которые организовали его похищение.

Позже адвокат заявил, что видео Чауса монтировалось с помощью программы, которую купила украинская военная часть под Киевом.