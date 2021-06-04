2 июня Кабинет министров Украины восстановил Святослава Протаса в должности главы Госсанэпидемслужбы спустя четыре года после соответствующего решения суда. За это время СЭС была ликвидирована.

Святослав Протас в комментарии "Стране" отметил, что помимо восстановления в должности, правительство теперь также обязано выплатить ему компенсацию за время вынужденного прогула.

"Очень правильно, что наконец-то в правительстве решили поступить по закону. Это уже четвёртый министр здравоохранения, и он первый, кто решился исполнить решение суда. До этого все игнорировали и создавали долги для государства - мне ведь положена компенсация за время вынужденного прогула. Сколько именно - не готов сказать, расчеты должна предоставить бухгалтерия с учётом индексации. Но когда я был главой СЭС, среднемесячная зарплата у меня была 10 тысяч гривен. Компенсацию мне должна была выплатить СЭС. Но так как этот орган в состоянии ликвидации, то денег там нет. То есть, теперь правительство должно на себя взять эту обязанность", - сказал Протас.

Он уточнил, что его восстановление в должности главы СЭС не означает, что сама СЭС будет восстановлена. Процедура ликвидации продолжается. Так что Протас в данный момент не имеет возможности исполнять обязанности главы этого органа.

"Работать мне даже не негде, а не с кем. Проблема в том, что сегодня я единственный сотрудник в штате СЭС. Ну, ещё есть глава комиссии по ликвидации. И все. У меня фактически нет полномочий. А в СЭС нет денег ещё с 2018 года", - объяснил Протас.

Что касается судьбы СЭС - будет она ликвидирована или "реанимирована", - должны решить в правительстве.

"С судьбой СЭС должен определиться Кабмин и профильный министр. Если будет нужда в моих знаниях и опыте, я готов помочь, как в рамках СЭС, так и вне их. У меня уже была встреча с министром, я ему рассказал своё видение, как сформировать надежную противоэпидемическую систему. Это может быть и отдельный орган власти, как СЭС, а может быть просто централизованная вертикаль специалистов (не децентрализованная), но обязательно с четким функционалом и государственным финансированием. Это не зависит от наличия или отсутствия самого органа СЭС. Нужно восстановить подготовку эпидемиологов - шесть лет их не готовили. И на примере ковида мы видим, к чему это привело. Очередная пандемия не за горами, они повторяются раз в 6 -10 лет, и мы должны быть готовы. Украине нужен свой эпидемический фонд. Чтобы, когда происходят вспышки заболеваний, мы не стояли с протянутой рукой - дайте нам маски, костюмы, антисептики и вакцины", - считает Святослав Протас.

Он также рассказал "Стране", что собирается делать в сложившейся правовой коллизии - Протаса восстановили на должности в органе, который де-факто уже не существует.

"Нет проблемы написать заявление на увольнение. Идёт ликвидация СЭС, так что меня и так рано или поздно уволят. Но это должно быть сделано цивилизованно и законно. Работника нужно рассчитать в день увольнения. А денег у ликвидационной комиссии, повторюсь, нет с 2018 года. То есть меня банально некому рассчитать. На то, чтобы меня уволить, нужно предусмотреть средства. Это будет проблема для правительства. Ведь за увольнение без расчёта предусмотрена уголовная ответственность", - добавил Святослав Протас.

Напомним, в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Протасу о подозрении во взяточничестве. После этого правительство Украины уволило Протаса с должности. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приняла решение о закрытии дела.