В Болгарии в эпицентре скандала оказалась государственная больница, которую подозревают в выполнении операций по пересадке органов с нарушением законодательства. В частности, стало известно, что высокопоставленный правительственный чиновник сумел внести свою фамилию в начало списка ожидания и таким образом ускорил операцию по трансплантацию печени. И подобные случаи были не единичны.

Об этом пишет Euractiv.

Министерство здравоохранения Болгарии сообщило, что при прежнем правительстве Бойко Борисова государственная больница пересаживала органы бедных живых доноров богатым "дяденькам", в связи с чем у министерства "есть все основания считать, что они не являются родственниками, как того требует закон".

За последние два года в государственной больнице было проведено 14 операций по пересадке почки от живых доноров. Во всех этих случаях в документах было указано, что донорами почек становились бедные "племянники" из Украины и Молдовы, а получателями были богатые "дяди" из Израиля, Японии и Омана.

По данным министра здравоохранения Стойко Кацарова, большинство богатых "дядюшек" получали почки, проходя по документам под вымышленными именами.

Подозрения о нарушении правил трансплантации в стране возникали уже давно. Однако впервые эта практика подтверждена правительством. При этом Министерство здравоохранения опасается, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине провели успешные операции по трансплантации трех органов от одного донора.

Также мы сообщали, что в Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника.