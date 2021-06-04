В "ЛНР", где против задержанного в Минске создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича завели уголовное дело за участие в боях на Донбассе, заявили, что он обеспечивал транзит граждан, желающих воевать в регионе на стороне Киева.

Об этом со ссылкой на "Народную милицию "ЛНР" пишет "РИА Новости".

"Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов (около 136 239 грн - Ред.), в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов", - заявил офицер "Народной милиции "ЛНР" Иван Филипоненко.

Кроме того, по предварительной информации, представители "ЛНР" якобы приняли приглашение Лукашенко и готовы выехать в Минск для допроса Протасевича.

Напомним, о том, в "ЛНР" завели против Протасевича уголовное дело в конце мая. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать ему интересующие их вопросы.

После этого Кулеба анонсировал реакцию Киева, если в Минск прибудут представители "ЛДНР". Он сказал, что в этом случае "Лукашенко будет больно".

"Страна" подробно разбиралась, что бывший главред "Нехты" Роман Протасевич делал на Донбассе.