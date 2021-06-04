Крымскотатарский телеканал ATR будет финансироваться из государственного бюджета, победив в объявленной закупке на создание и распространение информационного продукта на ТВ на крымскотатарском или на других языках для аудитории коренных народов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

"3 июня 2021 было объявлено о проведении закупок на сумму 24,987 млн грн на создание и распространение информационного продукта на телевидении крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов.

Закупки проведены с применением переговорной процедуры, обоснованно отсутствием конкуренции по техническим причинам. Собственно, ATR и стал победителем закупок", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, цель закупок - обеспечить доступ граждан, находящихся в оккупации, в украинском телевидение и радио. И этому поможет финансирования из бюджета.

Напомним, проблемы с финансирование канала начались еще в начале 2020 года. Тогда ATR заявил, что может прекратить вещание и запускает сбор средств.

В феврале того же года ATR объявил об остановке поступления средств из госбюджета. Также на канале сообщили о блокировании счетов. После этого президент Зеленский пообещал выделить деньги телеканалу.

Отметим, что раньше канал уже сталкивался с подобной проблемой. В 2016 году на ATR заявляли о намерении переехать в Литву из-за отсутствия финансирования из бюджета Украины. Однако тогдашний президент Петр Порошенко выделил каналу необходимые деньги.