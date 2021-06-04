В пятницу, 4 июня, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. О его итогах на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов перечислил вопросы, которые поднимались на СНБО:

Об укреплении нацбезопасности на границе с Крымом. Мероприятия по движению Украины в НАТО (особенно интересно с точки зрения того, что в альянсе пока не хотят даже обсуждать членство Украины). Ситуация в авиастроении. Ситуация с водоснабжением в Украине (в частности - качество воды и ее очистке). Сказал, что Зеленский остался недовольным докладом. И вопрос ещё раз рассмотрят отдельно. Обсуждался вопрос об отправке украинского контингента миротворцев в Конго. Обсуждались успехи в борьбе с ворами в законе после введения против них санкций. Обсуждались вопросы выселения людей с госдач, которые там, по мнению СНБО, не имеют права там проживать. Данилов перечислил фамилии людей, которые уже "находятся в процессе выселения". В из числе - Дмитрий Табачник, Раиса Богатырёва, Святослав Пискун, Александр Лавринович. Проверяются граждане Украины, которые попали под санкции США (всего таковых аж 134). Выясняется за что их наложили. И анализируется нужно ли вводить против принимать решения на СНБО.

Напомним, о том, что заседание СНБО состоится на этой неделе источник в Офисе президента сообщил во вторник, 1 июня. Тогда о повестке дня не сообщалось, однако министр аграрной политики Роман Лещенко еще в ходе форума "Украина 30. Земля" 24 мая анонсировал введение санкций против лиц, которые, по мнению властей, занимались "земельными махинациями".

Кроме того, анонсировалось возможное введение санкций против действующих нардепов, российских артистов и сторонников Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания 2 июня. В нее попали восемь вопросов, один из которых - углубление сотрудничества с НАТО, остальные темы заседания СНБО не оглашались.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 14 мая. Закончилось оно новыми санкциями, которые против сотен воров в законе.