В Украине утилизировали 742 дозы вакцины от Covid-19. Такие данные по состоянию на 30 мая приводит Минздрав, передает Радио Свобода.

На утилизацию отправляют вакцины в разбитых или поврежденных флаконах, а также дозы, которые уже не подлежат использованию.

В частности флакон препарата Covishield содержит 10 доз вакцины, на использование которых есть всего шесть часов. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах. Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения. Флакон AstraZeneca содержит 10 доз.

"Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20 дозных жидких вакцин составляет до 25%", - сообщили в Минздраве.

Какие вакцины утилизированы в Украине:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз

Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз

AstraZeneca - 65 доз

Напомним, в Украине на выходных - 5 и 6 июня в десяти украинских городах будут работать Центры массовой вакцинации от Covid-19. Там смогут вакцинироваться люди, записавшиеся через мобильное приложения "Дія" и контакт-центр Министерства здравоохранения. "Страна" публиковала список таких Центров.

Также мы сообщали, что в 17 киевских школах открыли пункты вакцинации "Пфайзером" работников образования.