В Индии, где не утихает эпидемия Сovid-19, ученые выявили три штамма коронавируса SARS-CoV-2, которые поражают вакцинированных от Covid-19.

Об этом со ссылкой на результаты исследования Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии сообщает India Today в пятницу, 4 июня.

В исследовании говорится о 63 случаях выявления коронавируса после полной или частичной вакцинации. После прививки заболели 41 мужчина и 22 женщина, средний возраст которых составляет 37 лет. По данным исследования, десять человек были привиты вакциной Covishield (препарат, который производится в Serum Institute of India по лицензии британской AstraZeneka, его колют и в Украине - Ред.), а 53 - Covaxin (индийская вакцина - Ред.).

"Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций", - говорится в исследовании.

Медики добавили, что у большинства заболевших после исследования был обнаружен штамм из линии B.1.617, который впервые выявили в индийском штате Махараштра.

"B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 - частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно", - говорится в исследовании.

Напомним, на так давно штаты Индии начали объявлять эпидемию мукормикоза, который еще называют "черной плесенью" (редкое вирусное заболевание, часто смертельное, которое развивается на фоне индийского штамма коронавируса). Одна из отличительных черт "черной плесени" - поражение органов зрения и полости рта. Через них грибок может проникнуть в головной мозг, что приводит к летальному исходу. Чтобы спасти заболевших, в Индии массово проводят операции по удалению глаз и челюстей.

Также мы рассказывали, что в Индии недавно впервые зафиксировали заражение желтым грибком у человека, перенесшего коронавирус.