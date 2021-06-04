Твиттер запустил платную подписку Twitter Blue, которая даст пользователям ряд эксклюзивных функций.

Об этом сообщает CNBC.

"Это первая попытка компании создать бизнес-модель подписки и может разнообразить потоки дохода Twitter. Согласно отчету о доходах за первый квартал, реклама составляет более 86% выручки", - пишет издание.

Платную подписку пока ввели только в двух странах - в Канаде и Австралии за 3,49 и 4,49 долларов в месяц соответственно.

В компании не сообщают, когда услуга будет доступна американским пользователям.

Благодаря Twitter Blue пользователи получат функцию отмены твита, которая даст возможность установить таймер до 30 секунд, чтобы удалить твит, если его нужно исправить.

Кроме того, юзеры смогут пользоваться папкой с закладками, в которой они смогут упорядочить сохраненные твиты. Им также будет доступен спецрежим чтения для длинных тредов и возможность выбора цветовой темы программы.

Напомним, ранее мы писали, что Twitter запустил функционал Clubhouse для всех пользователей. Ранее он был доступен немногим тестировщикам.

Также сообщалось, что Twitter удалил почти всю запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.