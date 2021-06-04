Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до конца текущего месяца организовать возможность для иностранных граждан приезжать в Россию и платно вакцинироваться от коронавируса.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу, 4 июня.

По словам президента РФ, каждый совершеннолетний гражданин России имеет возможность бесплатно вакцинироваться от коронавируса, а препарат "Спутник V" зарегистрирован уже в 66 странах мира.

"Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности (в вакцинах от коронавируса - Ред.) но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок...получила распространение практика когда люди из разных стран специально посещают Россию чтобы сделать прививку от коронавируса", - рассказал Путин.

В связи с этим российский лидер поручил правительству до конца месяца провести анализ всех аспектов этого вопроса, для того чтобы с учетом требований по безопасности и санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации от коронавируса в России.

Напомним, Беларусь планирует открыть на границе пункты вакцинации "Спутником V" для украинцев.

Также "Страна" подробно рассказывала, как первое государство в Европе остановило коронавирус с помощью "Спутника V".