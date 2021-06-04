Летняя жара от +30 градусов придет в Украину не раньше июля. На следующей неделе в стране ожидается +20...+25 градусов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня.

"Обычно наиболее жаркой является вторая половина июля и первая половина августа, а в последнее время у нас есть традиция: еще и в сентябре у нас продолжается лето, поэтому, думаю, жары +30...+35 градусов мы дождемся все-таки в июле, во второй половине, и в августе", - сказала Голеня.

Сейчас, по словам синоптика, в Украине наблюдается умеренное лето. На следующей неделе температура воздуха поднимается до +20...+25 градусов, а на юге и Закарпатье - до +28 градусов. Такая картина будет наблюдаться практически весь июнь.

Напомним, "Страна" писала о том, что в пятницу, 4 июня, дожди задержатся на юге и востоке Украины.

Также мы сообщали, что с сегодняшнего дня в Украину, по прогнозам синоптиков, пришло потепление.

Кроме того, мы писали, что май-2021 в Киеве оказался на полтора градуса холоднее нормы. Среднемесячная температура воздуха в столице составляла +14,4 градуса, выпало 114% климатической нормы осадков.