Президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка газопровода "Северный потока-2" достроена.

Об этом он сказал в ходе выступления на Питерском экономическом форуме в пятницу, 4 июня.

"Рад сообщить, что именно сегодня, буквально два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сказал Путин.

Напомним, днем ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" могут достроить до конца 2021 года. На данный момент осталось проложить около 100 километров.

Также мы рассказывали, что канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток-2". В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина требует участия в переговорах между США и Германией по российскому газопроводу.

Между тем, крупнейшая газета Германии Süddeutsche Zeitung в своей статье написала, что США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2".