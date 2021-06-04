Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост нового пресс-секретаря, поиск которого начался после отставки Юлии Мендель. Назначение может произойти уже на следубщей неделе.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источник в Офисе главы государства.

"Кандидатура есть. Указ, скорее всего, будет на следующей неделе", - рассказал источни, однако имя нового пресс-секретаря на данный момент не афишируется.

Напомним, в конце апреля Юлия Мендель написала заявление об отставке. В Офисе президента назвали три причины ее увольнения: жесткий график работы, большое количество хейта и то, что уровень Мендель "перешел на ступеньку выше".

Однако Мендель не уходит из Офиса президента, она станет советником президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ. Чем она запомнилась на должности пресс-секретаря подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю двухлетия каденции главы государства модерировала руководитель Департамента информационной политики Офиса президента Украины Ирина Победоносцева.