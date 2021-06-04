В Мексике политическая партия Fuerza Por México на выборах в штате Тласкала, которые пройдут 6 июня, попыталась зарегистрировать 18 кандидатов-мужчин, заявив, что все они - трансгендерные женщины. Об этом пишет Vice.

Инцидент разгорелся из-за гендерных квот. В списке партии Fuerza Por México в числе кандидатов было 25 мужчин и 17 женщин. А закон о квотах предусматривает равное представительство. Политсиле дали 48 часов на исправление ситуации.

Партия Fuerza Por México не долго искала выход из положения. Из списков никого не исключили и не стали искать новых кандидаток. Как выяснилось, четверо мужчин- кандидатов в президенты муниципалитетов (их имена не раскрываются) просто исправили в заявлениях свой пол на женский. Партия объяснила это тем, что кандидаты идентифицируют себя как трансгендерных женщин. Таким образом в списке оказались 21 женщина и 21 мужчина.

После этого подобные метаморфозы произошли и в списке кандидатов на более скромные должности (попечители или члены советов). Одновременно на бумаге стали женщинами еще 14 мужчин.

"Если они причисляют себя к женщинам, то логично, что им придется выходить на кампанию в качестве женщин, что, по их мнению, определяет их гендерная идентичность", - прокомментировала ситуацию координатор мексиканской сети транс женщин в Тласкале Паола Хименес.

Ранее "Страна" писала о том, что на Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендерный спортсмен - штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Также мы сообщали, что Байден разрешил трансгендерам служить в армии Соединенных Штатов.