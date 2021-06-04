В ночь на пятницу сотрудники пограничной службы и таможенники на железнодорожном пункте пропуска в Чопе выявили незаконную партию сигарет в поезде Киев - Вена.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ) в пятницу.

Сейчас под данному факту проводится проверка. При этом в компании добавили, что если будет доказана причастность к контрабанде сотрудников компании, то они будут уволены.

"Если будет установлено, что к контрабанде сигарет причастны наши сотрудники – они сразу будут уволены с занимаемых должностей... Кроме того, я поручил члену правления, ответственному за пассажирские перевозки, усилить меры по предупреждению такого позорного явления. Эта работа должна быть проведена максимально оперативно и эффективно", - заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба.

Отметим, что поезд сообщением Киев - Вена, которое было прервано из-за пандемии коронавируса, был вновь запущен только 1 июня.

Ранее мы писали, что в Одесском порту обнаружили 12 контейнеров с контрабандными сигаретами, якобы для Duty Free.