Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если представители "ЛДНР" примут приглашение Александра Лукашенко и посетят Минск, белорусскому лидеру "будет больно".

Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По словам Кулебы, Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, однако Украина не прощает неуважения к своей территориальной целостности. Также министр заявил, что сейчас между Украиной и Беларусью нет дипломатических каналов. Также между странами нет политического диалога, так как Киев не признал Лукашенко президентом.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических", - заявил Дмитрий Кулеба.

Кулеба о реакции Украины - с 09:17

Напомним, Александр Лукашенко пригласил представителей "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать интересующие их вопросы задержанному 23 мая бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу.

Это произошло после того, как в "ЛНР" против Протасевича завели уголовное дело за участие в боях на Донбассе.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что бывший главред "Нехты" Протасевич делал на Донбассе.