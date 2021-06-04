"Укрзализныця" (УЗ) решила передать двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги, в нидерландский Ouwehand Zoo в городе Ренен.

Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик на своей странице в Facebook.

"Двух косолапых, которые каким-то чудом оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", - написал Юрик.

По его словам, новый дом для животных искали несколько лет. Также он поблагодарил Ouwehand Zoo и общественную экологическую организацию Eco-Halych: Wildlife Rehab, которая помогает в этом вопросе.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал", - резюмировал Юрик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском зоопарке у четы европейских муфлонов родились малыши.

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