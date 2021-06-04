Украинские пограничники задержали во Львовской области двух немцев, которые незаконно пересекли на велосипедах границу. Они думали, что Украина является страной Евросоюза, поэтому въезжать из Польши можно и не через пункты пропуска.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержать немцев удалось благодаря тому, что на границе сработала сигнализация, это зафиксировали военнослужащие отдела "Грушев". Пограничный наряд, прибывший на место, обнаружил вблизи украинского-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Оказалось, что нарушители - 21 и 36-летние граждане Германии. С собой у них были документы. Мужчины объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде.

На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Они выехали из Дюссельдорфа около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Напомним, "Страна" писала о том, как настойчивый поляк трижды пытался пробраться через границу на сбор клубники в Украину.

Также мы сообщали, что 15-летний российский подросток пошел в Украину в поисках лучшей жизни, но его планам помешали пограничники.